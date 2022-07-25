Флагманский смартфон Nubia Z40S Pro выходит в продажу

Компания ZTE объявила, что уже завтра смартфон Nubia Z40S Pro появится в китайской продаже по цене от 505 долларов. Таким образом, он станет самой доступной моделью на рынке с топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой на 3062 мм2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор IMX787, 35 мм объектив и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), вариантами с аккумулятором на 5000 мАч и 80-Вт зарядкой, а также с батареей на 4600 мАч и 120-Вт зарядкой.