Флагманский смартфон OnePlus 13 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора MIIT обнаружились сведения о флагманском смартфоне OnePlus 13, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, устройство с кодовым наименованием PJZ110 оснастят модемом 5G, слотом для двух SIM-карт и предустановленной операционной системой Android. А еще появление устройства в базе регулятора означает его скорый релиз.

По данным информатора Digital Chat Station, OnePlus 13 получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно.