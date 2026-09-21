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iQOO запустила технологический чемпионат «Смарт Кон» с призовым фондом 1 млн рублей

Бренд смартфонов iQOO объявил о старте первого технологического чемпионата «Смарт Кон» для молодежи России. Участвовать могут граждане РФ от 18 до 30 лет — студенты и молодые специалисты, которым предстоит решать реальные задачи бренда и защищать свои идеи перед экспертами.

Регистрация открыта до 20 сентября на сайте smartcon-iqoo.ru, участие бесплатное и индивидуальное. Чемпионат состоит из трех этапов: двух дистанционных отборочных туров и очного финала. Второй этап пройдет с 22 сентября по 22 октября — участники выполнят проектное задание и представят решения на онлайн-питчах. По итогам жюри отберет 20 финалистов.

Финал состоится 1 ноября в Москве, на площадке Центрального университета, созданного Т-Банком совместно с партнерами. Там финалисты представят готовые проекты, после чего объявят победителей.

Призовой фонд чемпионата — 1 млн рублей: за первое место полагается 500 тыс. рублей и смартфон iQOO Z11, за второе — 300 тыс. рублей и смартфон, за третье — 200 тыс. рублей и смартфон. Партнером чемпионата выступает проект «Твой Ход» от Росмолодежи.

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