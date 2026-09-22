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Apple выплатит владельцам iPhone 250 миллионов

Компания Apple выплачивает 250 миллионов долларов для урегулирования претензий, связанных с тем, что компания не смогла своевременно представить обновлённую версию Siri с функциями искусственного интеллекта. Теперь владельцы подходящих моделей iPhone могут подать заявку на получение выплаты. Правда, право на участие имеют только жители США, которые приобрели iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max или любую модель iPhone 16 в период с 10.06.2024 по 29.03.2025. Как ранее сообщило издание MacRumors, подать заявку можно через сайт, созданный для урегулирования коллективного иска. Предполагаемый размер выплаты составляет всего 25 долларов за каждый подходящий под условия смартфон, однако эта сумма может увеличиться до 95 долларов в зависимости от количества поданных заявок.

В коллективном иске утверждалось, что Apple сформировала у покупателей «чёткое и обоснованное ожидание» того, что новые функции искусственного интеллекта, представленные на WWDC 2024, появятся вместе с iPhone 16. Однако после выхода смартфона пользователям была доступна более ограниченная функциональность, несмотря на позиционирование устройства как созданного для работы с Apple Intelligence. Позже компания отложила запуск обновлённой версии Siri с функциями искусственного интеллекта, которая появилась только с выходом iOS 27 в начале этого месяца. Правда, стоит отметить, что сама Apple отрицает какие-либо нарушения. И это весьма забавная ситуация.
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