OnePlus 12 скоро обновят до Android 17

Компания OnePlus объявила даты выхода прошивки ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17 для своих смартфонов. Сообщается, что в этом месяце апдейт получат смартфоны OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Open, Nord 6 и Nord CE 6, а также планшет OnePlus Pad 3. Более старые смартфоны и планшеты должны получить обновление до конца первого квартала следующего года.

Напомним, что выпущенный три года назад OnePlus 12 оснащается 6,82-дюймовым экраном с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, разрешением 3216:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, АКБ ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратное оптическое приближение), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и переключателем Alert Slider.
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