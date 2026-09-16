Смартфон OnePlus N6 Lite получил дату выхода

Напомним, что недавно был выпущен смартфон OnePlus N6x с 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6360 Apex, 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит в режиме HBM, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной, 5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 8,65 мм и массой 214 граммов.