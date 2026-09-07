Представлен смартфон iQOO Z11xa 5G с батареей на 7200 мАч

Компания iQOO объявила о выпуске смартфона Z11xa 5G, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400-Turbo 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также получила 6,76-дюймовый экран LCD с разрешением 2344:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, батарею ёмкостью 7200 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой обходной зарядки, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX852) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), селфи-камеру разрешение 32 Мп, модем для сотовых сетей пятого поколения, стереодинамики, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленную фирменную оболочку OriginOS 6 на базе ОС Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 290 долларов.