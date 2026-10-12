Флагманский смартфон OnePlus 16 оценили в 850 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью OnePlus 16, которая базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, максимальной яркостью 2000 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 165 Гц (185 Гц в некоторых играх), 12 или 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения Ice River, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержкой Wi-Fi 7, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, симметричными стереодинамиками, линейным вибромотором по оси X, максимальной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, корпусом толщиной от 8,45 до 8,55 мм и массой от 217 до 220 граммов. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составила эквивалент 850 долларов.