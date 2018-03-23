Флагманский смартфон OnePlus 6 получит 6,28-дюймовый дисплей

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображены технические характеристики флагманского смартфона OnePlus. Если верить утечке, аппарат получит 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина OnePlus 6 составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается в конце апреля или начале мая этого года.