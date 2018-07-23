Флагманский смартфон Oppo F9 представят уже в августе

Компания Oppo опубликовала тизер-изображение флагманского смартфона Oppo F9, выход которого, как утверждают источники, состоится уже в августе этого года. На днях смартфоны Oppo с модельными номерами CPH 1823, CPH 1825 и CPH 1881 получили одобрение агентства, которое тестирует модули Bluetooth. Отметим, что предшественник нового флагмана, Oppo F7, дебютировал несколько месяцев назад.

Oppo F7 получил безрамочный дизайн с вырезом на передней панели, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основную камеру, 25 Мп фронтальную камеру с поддержкой функции Beauty 2.0 и распознавания лица для разблокировки, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3400 мАч. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.