Флагманский смартфон Realme X2 Pro оценен в 385 евро

Компания Realme представила сегодня долгожданный топовый смартфон X2 Pro, который называют «убийцей» флагманов Xiaomi и Redmi. Новинку оснастили квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (замер глубины сцены), топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 в топовой версии, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 370 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 395 долларов, а топовая конфигурация обойдется в 450 долларов. Данные цены актуальны для первой партии, следующие будут дороже на 15 долларов.