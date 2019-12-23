Флагманский смартфон Realme X50 представят уже завтра

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма сообщил о том, что флагманский смартфон Realme X50 будет представлен уже завтра. Изначально эту модель, которой производитель прочит некий совершенно новый дизайн, ждали в начале следующего года. Что до технических характеристик, то слухи приписывают Realme X50 мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, пятимерную жидкостную систему охлаждения, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, выдвижную фронтальную камеру с двумя модулями и квадрокамеру с 64-Мп датчиком изображения Sony IMX686.