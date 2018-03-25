Флагманский смартфон Sharp Aquos S3 будет стоить 800 евро

2018-03-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sharp Aquos S3; [77]
Корпорация Foxconn объявила о том, что флагманский смартфон Sharp Aquos S3 будет официально представлен 28 марта. Производитель уже успел раскрыть дизайн устройства в официальном видео: экран с соотношением сторон 18:9, вырез в верхней части, вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Что до характеристик, то аппарат получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3100 мАч, двойную основную камеру на 12 Мп + 13 Мп, 16-Мп камеру для селфи и процессоры Qualcomm Snapdragon 630/660. Если верить J-Phone, смартфон будет стоить 799 евро (56 500 рублей) за версию с 6+64 ГБ памяти и Snapdragon 660. Продажи Sharp Aquos S3 стартуют 18 июня.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощноОбзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощно
Обзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSDОбзор Oklick BT-L-100. Беспроводная гарнитура с поддержкой microSD
Обзор Hyundai H-RCL210. Стильные часы с радиобудильникомОбзор Hyundai H-RCL210. Стильные часы с радиобудильником
Обзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатураОбзор Rapoo E1050 Black USB. Недорогая беспроводная клавиатура
Обзор HARPER ADVB-2410. Компактная комнатная антенна для телевизораОбзор HARPER ADVB-2410. Компактная комнатная антенна для телевизора
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Р...
Предварительный обзор Huawei P20 Lite. РБольшинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мир...
Обзор Surviving Mars. Покорять новые мирЯ достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колониз...
Предварительный обзор Logitech G560. С п...
Предварительный обзор Logitech G560. С пЯ не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальнымБольшинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, ...
За Mio можно не беспокоиться...
За Mio можно не беспокоитьсяДиректор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов рассказал о том, что про...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. Ш...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. ШКогда-то давно китайские компании удивляли нас высоким уровнем производительности своих смартфонов при до...
Обзор Listonic. Делаем список покупок...
Обзор Listonic. Делаем список покупокЯ начал пользоваться приложением Listonic примерно две недели назад, когда уже просто деваться было некуд...
Предварительный обзор ZTE Nubia N3. Кита...
Предварительный обзор ZTE Nubia N3. КитаОфициально анонсировали мобильный телефон ZTE Nubia N3, который должен уже 24 марта отправиться на прилав...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor