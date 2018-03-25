Флагманский смартфон Sharp Aquos S3 будет стоить 800 евро

Корпорация Foxconn объявила о том, что флагманский смартфон Sharp Aquos S3 будет официально представлен 28 марта. Производитель уже успел раскрыть дизайн устройства в официальном видео: экран с соотношением сторон 18:9, вырез в верхней части, вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Что до характеристик, то аппарат получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3100 мАч, двойную основную камеру на 12 Мп + 13 Мп, 16-Мп камеру для селфи и процессоры Qualcomm Snapdragon 630/660. Если верить J-Phone, смартфон будет стоить 799 евро (56 500 рублей) за версию с 6+64 ГБ памяти и Snapdragon 660. Продажи Sharp Aquos S3 стартуют 18 июня.