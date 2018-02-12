Флагманский смартфон Sony Xperia XZ2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились сведения о флагманском смартфоне Sony Xperia XZ2, официальный анонс которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018. Если данные из бенчмарка верны, то аппарат получит дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и полноформатным соотношением сторон 18:9, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также Android 8.0 Oreo. Ранее сообщалось, что смартфон впервые в истории Sony получит двойную камеру. Компанию Xperia XZ2 должен составить продвинутый флагман Xperia XZ2 Pro с 4К-дисплеем. С нетерпением ждем анонса и подтверждения этих сведений.