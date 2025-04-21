Флагманский смартфон Vivo X200s оценен в 585 долларов

Компания Vivo представила флагманский смартфон X200s, который оценен на китайском рынке в 585, 615, 655, 700 и 770 долларов за конфигурации с 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,67-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, локальной пиковой яркостью 5000 нит и ультразвуковым дактилоскопом, 3-нанометровой однокристальной системой Mediatek Dimensity 9400+, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптика Zeiss), 50 Мп (сенсор IMX882 и телеобъектив Zeiss) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6200 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, среднюю рамку из металла и тыльную панель из AG-стекла, а также защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/IP69.
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