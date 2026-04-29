Флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED выходит в России

Компания TCL объявила о скором выходе в России топового телевизора TCL 163 X11L Micro LED, который основан на огромной 163-дюймовой панели с технологией Micro LED. Новинка характеризуется 24,88 миллиона неорганических самосветящихся чипов, индивидуальным управлением каждого пикселя, неорганическими материалами на основе GaN и GaP, ресурсом панели до 100000 часов без риска выгорания, разрешением 4K, пиковой яркостью 10000 нит, глубиной цвета 22 бит, настройкой RGB-субпикселей, процессором с функциями ИИ для оптимизации изображения в режиме реального времени и ультратонким безрамочным корпусом. Рекомендованная цена телевизора пока не объявлена, но, например, в каталоге ритейлера «Ситилинк» он доступен для предзаказа за 29 миллионов рублей.

Дизайнерские телевизоры TCL A400 Pro выпустили в России …
Компания TCL выпустила в России серию телевизоров TCL A400 Pro, в которую вошли модели с диагональю 32, 4…
Представлен лазерный 4K-проектор Optoma UHZ36…
Компания Optoma пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Optoma UHZ36, который имеет разрешение …
Представлен компактный проектор JMGO N1 Air (2026)…
Компания JMGO пополнила ассортимент компактных проекторов моделью N1 Air четвертого поколения, которая оц…
Представлены телевизоры Samsung The Frame 2026…
Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент телевизоров серия The Frame Pro и The Frame 2026 года,…
Представлена 8K-приставка Dangbei Super Box H5…
Компания Dangbei пополнила ассортимент ТВ-приставок обновленной моделью Super Box H5, которая оценена на …
Представлен 100-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max 2026…
Компания Redmi объявила о выпуске телевизоров серии Redmi TV Max, в которую вошли модели с диагональю 100…
Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus…
Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек…
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашн…
Домашний кинотеатр с возможностью проецировать изображение на большой экран больше не считается роскошью …
