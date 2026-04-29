Флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED выходит в России

Компания TCL объявила о скором выходе в России топового телевизора TCL 163 X11L Micro LED, который основан на огромной 163-дюймовой панели с технологией Micro LED. Новинка характеризуется 24,88 миллиона неорганических самосветящихся чипов, индивидуальным управлением каждого пикселя, неорганическими материалами на основе GaN и GaP, ресурсом панели до 100000 часов без риска выгорания, разрешением 4K, пиковой яркостью 10000 нит, глубиной цвета 22 бит, настройкой RGB-субпикселей, процессором с функциями ИИ для оптимизации изображения в режиме реального времени и ультратонким безрамочным корпусом. Рекомендованная цена телевизора пока не объявлена, но, например, в каталоге ритейлера «Ситилинк» он доступен для предзаказа за 29 миллионов рублей.