«Флагманский убийца» Xiaomi Redmi K20

Долгожданный смартфон Redmi K20 увидит свет 28 мая. Компания объявила, что ее «Флагманский убийца» Redmi K20 будет представлен на мероприятии в Пекине.

О смартфоне было слышно довольно долгое время, и бренд Redmi уже рассказал, что он будет иметь по-настоящему безрамочный экран, всплывающую селфи-камеру, массивную батарею и тройную заднюю камеру с 48-мегапиксельным основным датчиком.

Говоря о технических характеристиках телефона, Redmi K20, как сообщается, будет оснащен 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Экран также может иметь встроенный датчик отпечатков пальцев для безопасности. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 855 SoC в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что в отделе основной тройной камеры будет установлен датчик Sony IMX586 с разрешением 48-мегапикселей, 8-мегапиксельный телеобъектив и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная линза. Фронтальная камера, скорее всего, получит 20-мегапиксельный шутер, который выдвигаться из верхнего края, точно так же, как на смартфоне Vivo Nex. Телефон будет способен записывать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду. Redmi K20 будет работать под оболочкой MIUI 10 поверх Android 9 Pie. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки 27 Вт. Цена Redmi K20 на данный момент неизвестна, но, учитывая спецификации, цена будет составлять выше среднего.