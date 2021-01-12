Fossil Gen 5 LTE такие же характеристики, что и обычная модель

На выставке CES 2021 компания Fossil анонсировала свои первые умные часы Wear OS с поддержкой LTE в форме Fossil Gen 5 LTE.

Новый Fossil Gen 5 LTE не приносит никаких новых функций, кроме возможности подключения LTE. Fossil Gen 5 LTE работает на том же чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 3100 в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутренней памяти. Часы оснащены 1,28-дюймовым круглым AMOLED- дисплеем с разрешением 416 x 416 пикселей и 328 пикселей на дюйм и кнопкой возврата в исходное положение и двумя дополнительными настраиваемыми кнопками. Он включает в себя все необходимые датчики, такие как акселерометр, высотомер, компас, гироскоп, ИК-датчик вне тела и датчик частоты пульса PPG.

Для подключения, кроме 4G, он также поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, GPS и NFC. Другие особенности включают в себя громкоговоритель, микрофон, водонепроницаемость 5 атм и магнитную зарядку.

Fossil Gen 5 LTE работает под управлением ОС Google Wear и совместимо со смартфонами Android 6.0+ и iOS 12.0+. Часы были представлены в двух цветах: черном и в розовом по цене 349 долларов США.
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