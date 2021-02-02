Fossil Gen 5E вышли в Индии

Самые новые умные часы Fossil на ОС Android Wear, получившие название Fossil Gen 5E, были впервые представлены в США в октябре прошлого года. Теперь компания представила продукт для индийского рынка. Часы представляют собой урезанную версию умных часов Gen 5, выпущенных в прошлом году. Эта модель имеет более низкую цену, чем ее предшественник. Тем не менее, он имеет несколько общих функций с Gen 5, включая отслеживание фитнеса и активности пользователя, отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма и так далее. Умные часы Fossil Gen 5E предлагаются в двух размерах - 42 мм и 44 мм. Обе версии оснащены 1,19-дюймовым OLED-дисплеем. Часы оснащены более старым процессором Snapdragon Wear 3100, который в этом году был заменен на Wear 4100 компанией Qualcomm.

Комментарии и отзывы Fossil Gen 5E
Обзоры:
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Новости:
Amazfit представляет ультрамодные фитнес-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e

Amazfit, популярный бренд на рынке носимых устройств, представил на выставке CES 2021 сверхтонкие умные ч...
Honor Band 6 официально представлен

Несколько месяцев назад Honor, которая в то время входила в состав Huawei, анонсировала фитнес-трекер нов...
Meizu Watch получил поддержку LTE

В преддверии анонса, часы Meizu Watch были замечены на веб-сайте Китайского центра сертификации качества,...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Samsung Galaxy M62 уже в разработке...
Samsung Galaxy M62 уже в разработкеСмартфоны серии Galaxy M были бестселлерами компании Samsung с момента их дебюта. Теперь, согласно утечка...
Fitbit Sense поддерживает голосовой асси...
Fitbit Sense поддерживает голосовой ассиВ последнее время пользователи привыкли к использованию различных умных ассистентов, которые позволяют да...
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с ...
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с В начале лета компания Sonos, известный производитель акустики премиального уровня, представили саундбар ...
Oppo представила концептуальный смартфон...
Oppo представила концептуальный смартфонПосле того, как Samsung представила Galaxy Fold, мы видели множества интересных дизайнов телефонов, некот...
Google Lens скачано более 500 миллионов ...
Google Lens скачано более 500 миллионов Google Lens - это инструмент распознавания изображений, который был впервые продемонстрирован на Google I...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагман...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагманВ 2020 году компания ZTE представила Axon 20 5G как первый в мире телефон с камерой под дисплеем. ...
Камера Canon EOS R1 получит датчик разре...
Камера Canon EOS R1 получит датчик разреСетевые источники поделились подробностями о репортажной беззеркальной камере Canon EOS R1, которая должн...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в Китае...
Смартфон Gionee K30 Pro запущен в КитаеКомпания Gionee представила в Китае смартфон K30 Pro. ...
Представлен модульный ПК Razer Tomahawk ...
Представлен модульный ПК Razer Tomahawk Компания Razer пополнила ассортимент модульных игровых десктопов моделью Tomahawk Gaming Desktop, которая...
Oppo Reno5 4G получил 44-Мп фронтальную ...
Oppo Reno5 4G получил 44-Мп фронтальную Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 4G, которая отличается от Reno5, Reno5 Pro и...
OPPO A55 5G с АКБ на 5000 мАч оценен в $...
OPPO A55 5G с АКБ на 5000 мАч оценен в $Компания OPPO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A55 5G, которая может похвастаться подде...
ASUS представила 28-дюймовый 4K-монитор ...
ASUS представила 28-дюймовый 4K-монитор ASUS представила 28-дюймовый монитор серии TUF Gaming. VG289Q1A имеет плоский экран с разрешением 4K (384...
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor