Fossil Gen 5E вышли в Индии

Самые новые умные часы Fossil на ОС Android Wear, получившие название Fossil Gen 5E, были впервые представлены в США в октябре прошлого года. Теперь компания представила продукт для индийского рынка. Часы представляют собой урезанную версию умных часов Gen 5, выпущенных в прошлом году. Эта модель имеет более низкую цену, чем ее предшественник. Тем не менее, он имеет несколько общих функций с Gen 5, включая отслеживание фитнеса и активности пользователя, отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма и так далее. Умные часы Fossil Gen 5E предлагаются в двух размерах - 42 мм и 44 мм. Обе версии оснащены 1,19-дюймовым OLED-дисплеем. Часы оснащены более старым процессором Snapdragon Wear 3100, который в этом году был заменен на Wear 4100 компанией Qualcomm.