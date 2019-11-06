Fossil Hybrid HR гибридные смарт-часы с автономностью до 2 недель

Компания Fossil Group анонсировала новые гибридные смарт-часы под названием Hybrid HR.

Новинка получила классический внешний вид с круглым корпусом и механическими стрелками. Часы также имеют защиту от воды (3 ATM).

В качестве системы используется фирменная ОС, по поводу этого ОС у нас, к сожалению, никакой информации нет.

Со слов компании, смарт-часы проработают от одного заряда до 14 дней.

Часы уже появились на официальном сайте производителя. Цены варьируются в пределах от 195 до 215 долларов в зависимости с каким вы ремешком выберите. В наличии есть версии с металлическими, кожаными или силиконовыми ремешками.