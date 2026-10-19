Умные часы Mibro AeroPace оценили в 200 долларов

Компания Mibro пополнила ассортимент умных часов моделью AeroPace, которая предназначена для спортсменов и любителей активного образа жизни. Новинку оснастили 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 2000 нит, двухчастотной системой позиционирования с поддержкой GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo и QZSS, временем автономной работы с непрерывным GPS до 12 часов, оптическим датчиком измерения пульса, барометром, акселерометром, цифровым компасом, функцией мониторинга качества сна, поддержкой звонков через Bluetooth и водонепроницаемостью уровня 5 ATM. Цена часов составляет 200 долларов.

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