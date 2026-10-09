Google отключит на старых Pixel Watch важную функцию

Компания Google объявила об изменении условий использования Safety Signal на версиях умных часов Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3 с поддержкой LTE. Бесплатный доступ к сервису, который позволяет пользоваться экстренными функциями через мобильные сети без подключения тарифа оператора, прекратится 12 декабря 2026 года. После этой даты пользователям придётся оплачивать мобильный тариф, чтобы продолжать пользоваться Safety Signal через LTE. Ранее эта возможность предоставлялась в рамках подписки Google Health Premium. Благодаря Safety Signal владельцы часов могли использовать такие функции, как экстренный вызов SOS, обнаружение падения и проверку безопасности Safety Check даже в том случае, если нет специального тарифа от мобильного оператора.

Пользователей, которые сейчас пользуются бесплатным доступом, Google уведомит с помощью системных оповещений и электронных писем. После отправки письма у них будет ещё 30 дней, в течение которых Safety Signal продолжит работать без специального тарифа. Однако после 12 декабря бесплатный доступ через LTE прекратится. При этом сами экстренные функции на Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3 продолжат работать и без мобильного тарифа. Для этого часы должны быть подключены к Wi-Fi или сопряжены со смартфоном через Bluetooth. В таких условиях пользователи смогут и дальше пользоваться соответствующими возможностями безопасности без оплаты мобильной связи, что довольно практично, но, конечно, менее удобно.