Xiaomi представила Redmi Watch 6 Active

Корпус получил плоскую боковую рамку с единственной физической кнопкой для управления интерфейсом, а дисплей защищает изогнутое 2.5D-стекло. Ремешки крепятся с помощью механизма быстрого снятия, на старте часы будут доступны в трёх вариантах оформления — серебристом, розово-оранжевом и тёмно-сером. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 470 мАч. По оценке Xiaomi, в ограниченном режиме энергосбережения часы смогут работать до 18 дней, а при обычном ежедневном использовании — около 12 дней. Для связи Redmi Watch 6 Active оснащены встроенным микрофоном, благодаря которому можно принимать звонки по Bluetooth. Также поддерживаются быстрые текстовые ответы, поэтому для отправки короткого сообщения не придётся доставать смартфон. Выглядит весьма интересно на самом деле, особенно экран.