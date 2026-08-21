Xiaomi представила Redmi Watch 6 Active

Вчера компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Redmi Watch 6 Active — новинка получила AMOLED-дисплей, набор функций для отслеживания здоровья и физической активности, а также аккумулятор, обеспечивающий до 18 дней работы без подзарядки. Стоит сказать, что часы оснащены квадратным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390х450 пикселей. Локальная пиковая яркость экрана достигает 1200 нит, поэтому информация должна оставаться хорошо читаемой даже под прямыми солнечными лучами. Также предусмотрен режим Always On Display, позволяющий проверять время и основные уведомления без поднятия запястья или касания экрана.

Корпус получил плоскую боковую рамку с единственной физической кнопкой для управления интерфейсом, а дисплей защищает изогнутое 2.5D-стекло. Ремешки крепятся с помощью механизма быстрого снятия, на старте часы будут доступны в трёх вариантах оформления — серебристом, розово-оранжевом и тёмно-сером. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 470 мАч. По оценке Xiaomi, в ограниченном режиме энергосбережения часы смогут работать до 18 дней, а при обычном ежедневном использовании — около 12 дней. Для связи Redmi Watch 6 Active оснащены встроенным микрофоном, благодаря которому можно принимать звонки по Bluetooth. Также поддерживаются быстрые текстовые ответы, поэтому для отправки короткого сообщения не придётся доставать смартфон. Выглядит весьма интересно на самом деле, особенно экран.
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