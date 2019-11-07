Fossil Hybrid HR выглядят очень круто

Довольно часто производители умных часов делают свои устройства в классическом дизайне, так как это позволяет привлечь ту аудиторию, которая пока что не привыкла к большим сенсорным квадратным дисплеям. Именно так поступили и разработчики часов Fossil Hybrid HR, которые решили выпустить устройство в классическом дизайне, как механические часы, только с умными функциями и E-Ink дисплеем. Последний пункт, кстати, является серьезным преимуществом, ведь устройство будет работать довольно долго на одном заряде аккумулятора. Вопрос только в том, сколько гаджет будет стоить у нас, ведь производитель пока что на нашем рынке устройство не представил и пока что даже информации о приблизительной дате старта продаж нет. Будем ждать.