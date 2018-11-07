Fossil Sport - умные часы в которых используется Snapdragon Wear 3100

Fossil анонсировала множество новинок во второй половине 2018 года, но последняя из них станет первой из бренда для спорта, который недавно был анонсирован чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

Fossil Sport имеет множество смелых цветов, а также светлое, но превосходное тело. Корпус выполнен из нейлона, а затем покрыт алюминием. Новинка представлена в серебре, розовом золоте, золоте, синем или красном цвете, более 28 различных ремней на выбор. Часы выпускаются в двух размерах 41 мм и 43 мм, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы часы были заметны на вашем запястье.

Согласно Fossil, гаджет будет держать заряд полный день, а если вы активируете режим экономии заряда батареи, то прослужит и еще 48 часов. Часы оснащены датчиком сердечного ритма, GPS и т.д. Вы можете синхронизировать Fossil Sport с вашим iPhone iOS 9.3 и Androidе 4.4 и выше. Fossil Sport стартует 12 ноября.