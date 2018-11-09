Fossil Sport выглядят интересно

В последнее время умных часов на рынке стало заметно больше, хотя пользователи покупают подобные устройства с большой неохотой. Например, в продажу поступили умные часы Fossil Sport, которые основаны на процессоре Qualcomm Wear 3100 и обладают целым перечнем датчиков и преимуществ. Для кого-то подобное устройство будет возможностью попробовать умные часы за адекватные деньги, плюс заниматься спортом с ними довольно комфортно. Но, если у вас уже есть умный носимый гаджет, то новинка не несет никакого интереса. Это совсем не тот продукт, который может изменить рынок. Стильно, недорого, есть все необходимые функции, но ничего невероятного у устройства нет. Да и цена в 255 долларов покажется демократичной далеко не для всех пользователей, ведь за эти деньги можно взять яблочные часы.