Fossil представила смарт-часы Fossil Sport для поклонников фитнеса

Представлены смарт-часы Fossil Sport для поклонников фитнеса, которые получили чип Qualcomm Wear 3100 и аккумулятор 350 мАч. У новинки имеется высотомер, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, микрофон и динамик для звонков. Также новинка оснащена водонепроницаемостью, их можно брать с собой в бассейн для тренировок или в душ. Аппарат работает под управлением последней версии операционной системы Wear OS. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Поставки новинки начнутся 12 ноября. Оцениваются часы Fossil Sport в 255 долларов.