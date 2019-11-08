Fossil выпустила гибридные умные часы с большим временем работы

Последние продукты Fossil просто и удачно названы Hybrid HR, выделяются среди своих предшественников, встроенным пульсометром.

Изюминкой часов является экран на электронной бумаге E-ink, над которым располагаются две традиционные стрелки, при этом часы имеют опциональную подсветку. Hybrid HR лишены сенсорной панели, а управлять устройством можно при помощи трех кнопок сбоку.

Fossil Hybrid HR работают под управлением ОС от Fossil и совместимы с устройствами на Andorid и iOS. Питает устройство небольшая батарея емкостью 55 мАч, но благодаря использованию E ink, часы могут проработать до двух недель со всеми включенными функциями. А именно стандартным набором отслеживания активности и уведомления со смартфона. Fossil Hybrid HR также полностью водонепроницаемы до глубины 3 метров. Рекомендованная стоимость $ 195.