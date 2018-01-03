Фото разобранного Apple iMac Pro нового поколения

Специалисты небезызвестного ресурса iFixit разобрали моноблочный компьютер iMac Pro, который появился в продаже в конце прошлого года. Напомним, что новинка получила 27-дюймовый дисплей Retina формата 5K, 18-ядерный серверный процессор Intel Xeon и до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2666.

По шкале ремонтопригодности iFixit компьютер набрал 3 балла из 10. Из плюсов отмечается возможность замены процессора и модулей оперативной памяти. Главный минус – тяжело вскрыть компьютер из-за того, что многие компоненты скрыты за системной платой. Отмечается, что твердотельные накопители получили нестандартное исполнение.