Фотографии Samsung Galaxy S9 и S9 + уже появились

Эван Бласс, известный своей способностью получить информацию о смартфоне до того, как какое-либо эмбарго сохранит свою репутацию, он разместил фотографии фронтальной панели Samsung Galaxy S9 и S9 +.Бласс упоминает, что большая модель получает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пространства для хранения, где маленький S9 оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. На его учетной записи Twitter @evleaks он показывает Samsung Galaxy S9 и S9 +, он также упоминает, что телефон в США и Китае оснащен Qualcomm Snapdragon 845-soc. Остальные получат Exynos 9810-soc.

Телефон должен быть анонсирован 26 февраля и вероятная доступность 16 марта.