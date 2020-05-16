Фоторепортер похвалил камеру смартфона Sony Xperia 1 II

Компания Sony опубликовала видео, в котором фоторепортер с 40-летним стажем Ник Дидлик хвалит фотовозможности флагманского смартфона Sony Xperia 1 II. Особенно его впечатлило наличие в смартфоне функций, которые присутствуют в профессиональной беззеркальной камере Sony Alpha 9. В частности, речь идет об отслеживании человеческого глаза и глаз животных, а также непрерывной съемке в 20 кадров в секунду.

Напомним, что флагман характеризуется 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем и оптикой Zeiss.