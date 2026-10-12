Huawei готовит к релизу компактный смартфон

Компактные смартфоны вроде iPhone mini и ASUS Zenfone 10 не смогли добиться коммерческого успеха, несмотря на флагманские характеристики. Vivo X500 Pro тоже можно отнести к сравнительно компактным устройствам по современным меркам, однако он всё ещё заметно крупнее, чем хотели бы некоторые поклонники небольших смартфонов. Похоже, Huawei намерена вновь попробовать свои силы в этом сегменте. По данным инсайдера Digital Chat Station, компания разрабатывает смартфон с экраном диагональю 6,17 дюйма и разрешением 1,5K. Он не будет таким маленьким, как модели iPhone mini, но окажется компактнее большинства современных смартфонов. Название устройства пока неизвестно, а сам инсайдер подчёркивает, что опубликованная информация ещё не подтверждена.

Пока подробностей о новинке практически нет и говорить о характеристиках слишком рано. По словам DCS, сведения о смартфоне появились в ранних данных о заставке экрана, плюс к какой линейке Huawei будет относиться устройство, также неясно. Утечка не содержит указаний на серии Nova, Pura или Mate, поэтому нельзя исключать и появление совершенно новой линейки. В комментариях инсайдер также обозначил примерные сроки выхода — если разработка пойдёт по плану, смартфон могут представить в 2027 году. Главная известная особенность устройства — дисплей диагональю 6,17 дюйма. Это заметно меньше экранов, которыми оснащаются последние флагманские смартфоны Huawei, но не сказать, что очень сильно.