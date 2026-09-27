Vivo S2 FE получит батарею на 10000 мАч

В базе данных индийского сертификационного ведомства BIS обнаружились сведения о смартфоне Vivo S2 FE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 6,83-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MC2. Ориентировочная цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет 415 долларов.