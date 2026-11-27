Инсайдер слил характеристики Samsung Galaxy A38

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A37 в марте текущего года, а в продажу смартфон поступил в апреле. Теперь производитель, судя по всему, приближается к завершению разработки его преемника — Galaxy A38, дебют которого может состояться в начале 2027 года. Устройство уже появилось в онлайн-базе теста производительности Geekbench под модельным номером SM-A386B. Речь идёт о глобальной версии смартфона, работающей на базе процессора MediaTek Dimensity 7500. В протестированном инженерном образце он сочетался с 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, ожидается, что коммерческая версия Galaxy A38 будет работать под управлением Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.

Согласно результатам Geekbench 7.1.0 для Android, смартфон набрал 928 баллов в одноядерном тесте и 2687 баллов в многоядерном. Примечательно, что предшественник Galaxy A37 использовал процессор Exynos 1480, поэтому в новой модели Samsung может перейти на решение от MediaTek. При этом Galaxy A38, вероятно, будет доступен в нескольких конфигурациях оперативной памяти, так что финальные результаты тестирования будут отличаться. Согласно недавней утечке, основная камера Galaxy A38 получит сенсор на 50 Мп Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма. Для сравнения, в Galaxy A37 используется более крупный датчик Sony IMX906 формата 1/1,56 дюйма. Таким образом, несмотря на сохранение разрешения, площадь сенсора может заметно уменьшиться — вероятно, это один из способов сократить себестоимость устройства.