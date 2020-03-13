Foxconn теряет прибыль на фоне вспышки коронавируса

Компания Foxconn является крупнейшим партнером Apple. Foxconn испытывает большие трудности из-за вспышки коронавируса.

Февральский отчет гласит, что доход компании снизился на 40, 35% по сравнению январем. За 2019 год компании удалось заработать 7,26 миллиарда долларов. Заводы Foxconn переводятся на автоматическое производство, так как количество рабочих на заводах с каждым годом уменьшается.

Foxconn имеет несколько заводов. Компания изготавливает корпуса к компьютерам Apple, а также к консолям PlayStation. Также компания изготавливает изделия для фотокамер Canon и Cisco, для смартфонов Xiaomi, OnePlus и многое другое.