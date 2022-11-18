Fractal Design Ridge - SFF корпус с элегантным дизайном

В ассортименте компании Fractal Design появился компактный SFF-корпус под названием Ridge.

Новинка выполнена в скандинавском стиле, его объем всего 12,6 литров. Все панели корпуса съемные, что упрощает сборку. Боковые панели имеют перфорацию для лучшего воздушного потока.

В Fractal Design Ridge предустановлены два 140 мм вентилятора Aspect, также можно установить еще три 80 мм вентилятора на верхнюю панель. Что касается совместимости компонентов, корпус поддерживает материнские платы mini ITX форм-фактора, блок питания SFX/SFX-L. В него можно установить кулер для процессора высотой не более 70 мм, видеокарту длиной до 335 мм (без установленного SSD), высота видеокарты при этом не должна превышать 125 мм, а толщина до 57 мм. В дополнение к вентиляторам корпус также поставляется с переходной платой PCI-e 4.0 для вертикальной установки графического процессора. Fractal Design Ridge может вместить даже радиатор 280 мм, но в этом случает придется отказаться от видеокарты.

Передняя панель ввода/вывода включает два порта USB 3.0, порт USB-C и 3,5-мм комбинированный разъем для аудио и микрофона.