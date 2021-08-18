Fractal Design анонсировала обдуваемый корпус Torrent

Fractal Design анонсировала корпус Torrent. Корпус отличается стильным дизайном с хорошо обдуваемой передней панелью.

Открытая решетка в сочетании с предустановленными 180 мм вентиляторами обеспечивают воздушный поток и стиль. Также на нижней панели расположены три 140 мм вентилятора. В комплекте есть нейлоновые фильтры для предотвращения попадания пыли в корпус.

Fractal Design Torrent предлагает верхнее расположение блока питания в специальный отсек. Корпус представлен в разных вариациях: с глухими боковыми панелями или закаленными, Torrent предлагает два цвета: черный и белый.

Корпус поддерживает материнские платы E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-EEB, SSI-CEB форм-фактора, радиаторы размером 360/420 мм на нижнюю панель и 120/140 мм на заднюю.

Панель ввода-вывода включает один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0, разъемы для гарнитуры. Корпус имеет встроенные стяжки для удобства прокладывания кабелей.

Информация о доступности и стоимости корпуса Fractal Design Torrent отсутствует.

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