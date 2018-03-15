Fractal Design выпускает новый корпус Meshify C White TG

Meshify имеет агрессивные черты Fractal Design с отличными охлаждающими характеристиками и вызывающим новым видом. Подобно алмазным граням угловая асимметрия Meshify C полностью разделяет пространство как новую доминирующую силу в дизайне с высоким воздушным потоком. Закаленное стекло дополняет изысканную эстетику с исключительным стилем.Открытая схема ATX с интеллектуальным использованием пространства создает неограниченный путь воздушного потока от входных отверстий спереди, который непосредственно проходит через основные компоненты, что гарантирует, что тепло никогда не будет проблемой. Meshify C имеет замечательную компактную конструкцию с высококачественными материалами для Full-tower сборок, а также с семью вентиляторами и возможностью жидкостного охлаждения с несколькими радиаторами.