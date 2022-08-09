Fractal анонсировала корпуса Fractal Meshify 2 и Fractal Define 7 в формате Mini и Nano

Fractal анонсирует четыре улучшенных корпуса серий Fractal Meshify 2 и Fractal Define 7 в формате Mini и Nano.

Fractal Meshify 2 Mini предлагает отличное сочетание воздушного потока и гибкости в форм-факторе, оптимизированном для mATX плат. Корпус отличается изысканным внешним дизайном с асимметричной угловой сетчатой ​​передней.

Fractal Define 7 Mini предлагает такую ​​же стильную привлекательность и многие полезные функции, что и его более крупные собратья, но в более компактном форм-факторе. Модель поддерживает материнские платы mATX и Mini ITX. Кроме того, как и во всех четырех новых корпусах Mini и Nano, он предлагает возможность размещения графического процессора размером до 331 мм и радиаторов 240 мм.

Fractal Meshify 2 Nano предлагает энтузиастам форм-фактора ITX множество возможностей для творчества благодаря отличной поддержке радиатора для своего размера и возможности размещения графического процессора размером до 331 мм. Он также имеет полностью съемную верхнюю часть, боковые панели без болтов и съемную переднюю сетку, что упрощает сборку и прокладку кабелей. Гибкий дизайн и угловая асимметрия дополняются панелью из закаленного стекла.

Fractal Define 7 Nano - компактный, но в свою очередь просторный корпус. Он поддерживает материнские платы Mini-ITX и Mini-DTX, графические процессоры размером до 306 мм.