Фронтальная панель и боковая стенка корпуса X2 Pirate 1416 выполнены из закалённого стекла

Компания X2 Products представила компактный ПК-корпус Pirate 1416 с панелями из закалённого стекла. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри есть место для четырёх карт расширения. В общей сложности внутри можно установить до четырёх 120-миллиметровых кулеров. Габариты устройства составляют: 362 * 198 * 420 мм и весит 3,35 кг. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также по одному порту USB 3.0 и USB 2.0. Стоимость корпуса Pirate 1416 составит около 70 долларов США.