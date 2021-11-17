Fujitsu выпускает ограниченную версию HHKB Professional HYBRID Type-S Snow Keyboard

Компания Fujitsu Computer Products of America, Inc., основной авторизованный дистрибьютор клавиатуры Happy Hacking Keyboard (HHKB) в США, отмечает 25-летие культовой серии HHKB выпуском специальной серии HHKB Professional HYBRID Type-S Snow, выпущенной ограниченным тиражом. . Модель, выпущенная ограниченным тиражом, с гладкой белоснежной отделкой и эксклюзивной клавиатурой в честь 25-летия предлагает высококачественный набор текста без компромиссов, что делает ее идеальным компаньоном для программистов, инженеров, писателей и других лиц, ищущих клавиатуру премиум-класса.

Благодаря передовым бесшумным электростатическим емкостным переключателям Topre, значительно уменьшающим шум нажатия клавиш, настраиваемый HHKB Professional HYBRID Type-S Snow делает работу с клавиатурой радостью даже после нескольких часов набора текста. Компактный размер и почти симметричная раскладка клавиатуры обеспечивают комфорт даже при длительных сеансах набора текста, а уникальная 60-клавишная раскладка позволяет сэкономить место и повысить эффективность. Легко создавайте настраиваемые раскладки клавиатуры для полностью персонализированного опыта, включая программирование ключа к празднованию 25-летия HHKB Professional HYBRID Type-S Snow. Клавиатура, совместимая с операционными системами iOS, macOS, Windows и Android, может легко подключаться к четырем устройствам через Bluetooth, а также может подключаться через USB-C.
Комментарии и отзывы HHKB Professional HYBRID Type-S Snow Keyboard
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