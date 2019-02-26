Функция отслеживания сна появится на следующих Apple Watch

Apple начала тестировать функцию монитора сна для будущей модели Apple Watch. Говорят, что тестирование длилось несколько месяцев, и эта функция может появиться к 2020 году. Ранее Apple купили финский стартап Beddit, целью которого является разработка устройств для мониторинга сна.

Поскольку конкурирующие продукты с функциями слежения за сном от Fitbit и Samsung могут работать без подзарядки несколько дней или недель, крайне важно, чтобы Apple увеличила время автономной работы Apple Watch, чтобы оставаться конкурентоспособной.