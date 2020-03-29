Функцию Always-On Display добавят в оболочку OxygenOS

2020-03-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus; [104]
Компания OnePlus скоро добавит в свои смартфоны функцию Always-On Display.

Always-On Display — это функция, которая показывает время, погоду и уведомления на экране смартфона пока он спит. Такая возможность сейчас доступна на многих Android-устройствах.

Ранее компания попросила пользователей смартфонов OnePlus предложить идей по поводу добавления новых функции для оболочки OxygenOS. Большинство пользователей предложили функцию Always-On Display. После этого, компания подтвердил, что разработчики уже работают над этой функцией. К сожалению, какие модели и когда её получат, информации пока нет.

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