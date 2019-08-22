G.Skill представляет механическую клавиатуру Tenkeyless Cherry MX KM360

G.Skill представляет на рынке новую компактную и прочную механическую клавиатуру Tenkeyless Cherry MX KM360, которая оснащена прочными механическими переключателями Cherry MX, прочными клавишами ABS с двойным впрыском и крышкой из матового алюминия.

Клавиатура оснащена съемным USB-кабелем типа C, белым светодиодным фоновым освещением и доступна в белом или черном исполнении. Как уже упоминалось, KM360 оснащен линейными клавишными переключателями Cherry MX Red (и Cherry MX Black для пробела), в то время как клавиши двойного впрыска ABS должны обеспечивать, чтобы надпись не выцветала и не стиралась.

Подсветка клавиш может быть установлена ​​на пять уровней яркости (0% / 25% / 50% / 75% / 100%), чтобы можно было выключить ее или обеспечить желаемую яркость. Съемный плетеный USB-кабель типа C также должен гарантировать легкую замену и мобильность.

Цена

Профессиональная механическая клавиатура KM360 доступна по рекомендованной розничной цене 49 долларов.