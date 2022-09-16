GALAX GeForce RTX 4090 SG получила сразу четыре вентилятора

Чем ближе презентация компании NVIDIA, тем больше слухов и слитых данных появляется на просторах интернета. Например, недавно появились почти все характеристики грядущих видеокарт, которые, вероятно, на момент анонса удивят аудиторию разве что ценой, ведь до сих пор нет точной информации о том, сколько NVIDIA решила заработать с геймеров в этот раз. И, что самое интересное, в сети появляются фотографии и рендеры видеокарт от компаний-партнёров. Например, вчера в интернете появились данные про видеокарту GALAX GeForce RTX 4090 SG, которая засветилась на официальных рендерах. Вероятно, они будут представлены на официальном сайте или будут использоваться в рекламных целях компании. Главная особенность данной видеокарты в четырех вентиляторах в системе охлаждения.

Вероятно, посмотрев на эту фотографию, вы скажете, что у автора проблемы с математикой, ведь на картинке всего три вентилятора — как и у всех. Но на самом деле у GALAX GeForce RTX 4090 SG один вентилятор расположен в задней части корпуса, так что вентиляторов здесь четыре штуки. И хотя не совсем ясно, что именно будет охлаждать вентилятор, направленный на тыльную сторону текстолита в месте расположения графического чипа, это явно выглядит достаточно забавно. Остается лишь надеяться, что у других компаний будут более привычные нам корпуса видеокарт, без лишних вентиляторов и прочих вещей, которые только повышают стоимость продукта, но не дают никакого эффекта в производительности.