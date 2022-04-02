GALAX представила видеокарты GeForce RTX 3090 Ti HOF OC

GALAX сообщает о потреблении TGP в 516 Вт для видеокарты GeForce RTX 3090 Ti HOF, и она поставляется в двух вариантах: стандартная версия OC LAB Edition с максимальной тактовой частотой 1920 МГц с использованием профиля P-mode и вариант Limited Edition, который будет работать на еще более высоких тактовых частотах.
Другие особенности графической карты GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC включают 28-фазную конструкцию VRM, новейшую боковую панель HOF Panel II, двойной дизайн BIOS и профиль Hyper Boost.