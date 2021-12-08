GALAX представила видеокарту Intros GeForce RTX 2060 12 ГБ

NVIDIA повторно выпустила RTX 2060, основанную на графической архитектуре «Тьюринга», с удвоенным объемом памяти и несколькими дополнительными ядрами CUDA - 2176 против 1920 в оригинале. Это ответ NVIDIA на Radeon RX 6600. Плата нестандартного дизайна от GALAX, которая также будет продаваться под маркой KFA2 на определенных рынках, оснащена алюминиевым радиатором с ребрами жесткости, с тепловыми трубками прямого касания и парой 90-миллиметровых вентиляторов.
Он получает питание от одного 8-контактного разъема питания PCIe. Карта разогнана на заводе до 1695 МГц, по сравнению с эталонным NVIDIA 1650 МГц, но программный режим разгона в один клик может поднять тактовую частоту до 1710 МГц. Скорость памяти составляет 14 Гбит/с.