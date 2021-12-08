GALAX представила видеокарту Intros GeForce RTX 2060 12 ГБ

Сегодня GALAX представила свою графическую карту GeForce RTX 2060 12 ГБ индивидуальной конструкции.

NVIDIA повторно выпустила RTX 2060, основанную на графической архитектуре «Тьюринга», с удвоенным объемом памяти и несколькими дополнительными ядрами CUDA - 2176 против 1920 в оригинале. Это ответ NVIDIA на Radeon RX 6600. Плата нестандартного дизайна от GALAX, которая также будет продаваться под маркой KFA2 на определенных рынках, оснащена алюминиевым радиатором с ребрами жесткости, с тепловыми трубками прямого касания и парой 90-миллиметровых вентиляторов.

Он получает питание от одного 8-контактного разъема питания PCIe. Карта разогнана на заводе до 1695 МГц, по сравнению с эталонным NVIDIA 1650 МГц, но программный режим разгона в один клик может поднять тактовую частоту до 1710 МГц. Скорость памяти составляет 14 Гбит/с.