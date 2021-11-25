GALAX представляет видеокарту RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12 ГБ

GALAX добавил еще одно графическое решение в свою линейку в виде видеокарты RTX 3060 Metaltop Mini (FG). Видеокарта представляет собой интересное предупреждение для майнеров криптовалюты. Помимо того, что карта поставляется с модификациями NVIDIA Lite Hash Rate (LHR), она фактически означает что видеокарта предназначена исключительно для геймеров. Это определенно один из способов помешать перекупщикам и майнерам скупать видеокарты.

Учитывая его форм-фактор Mini-ITX - это первая видеокарта GALAX, которая оснащена одним вентилятором для охлаждения чипа Ampere.

Видеокарта имеет размеры 16,8 см (длина), 11,5 см (ширина) и 4 см (высота). Поддержка технологии 0 дБ по-прежнему реализована на карте, несмотря на решение с одним вентилятором - вентилятор автоматически выключается, когда достаточно пассивного охлаждения.

Карта оснащена той же памятью GDDR6 объемом 12 ГБ по 192-битной шине, что и другие карты RTX 3060, и на Metaltop нет заводского разгона - она ​​работает на штатном ускорении 1777 МГц, что и эталон NVIDIA. Она оснащена тремя разъемами DisplayPort, и одним HDMI. Присутствует единственный 8-контактный разъем для подачи питания.

Комментарии и отзывы GALAX RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12 ГБ
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