GALAX выпускает GeForce GTX 1070 Ti Зал славы издание 8GB

Как и ожидалось от Nvidia, карта выпускается с заводскими настройками из коробки, с базовыми частотами 1607 МГц, 1683 в буст режиме и 8 Гбит / с GDDR5 памяти, однако KFA2 / GALAX разработали решение с одним щелчком, позволяющее повысить производительность.

Карта основана на 12-слойной печатной плате и имеет 8 + 3 фазы для графического процессора и памяти. Задняя панель имеет не только плату защиты, но и небольшой ЖК-экран.

Так же, как и 1080 Ti, карта имеет большой кулер с тремя вентиляторами с элементами RGB. Это 2.5-слотовое решение и, конечно же, включает бренд Зала славы.