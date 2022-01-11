GAMDIAS представляет белый комплект игровой периферии HERMES E4

GAMDIAS выпускает недорогие игровые периферийные устройства с 2014 года и обязательством бренда является предоставление каждому игроку лучших периферийных устройств для ПК по лучшей цене. С выпуском HERMES E4 компания GAMDIAS выводит его на новый уровень, объявляя о выпуске белого комплекта периферийных устройств премиум-класса для ПК без каких-либо компромиссов в отношении качества.

GAMING COMBO 3-IN-1 включает в себя белую многоцветную механическую клавиатуру форм-фактора с 61 клавишей, прецизионную мышь RGB с точным разрешением 12 800 точек на дюйм и расширенный усиленный белый коврик для мыши. Недавно выпущенные продукты бренда тщательно разработаны и настроены таким образом, чтобы они лучше сочетались друг с другом и предоставляли геймерам на ПК наилучшие игровые возможности с каждым игровым устройством GAMDIAS.

61-клавишная белая механическая клавиатура представляет собой небольшую и мощную клавиатуру с сертифицированными GAMDIAS механическими переключателями синего, коричневого, красного и черного цветов. Получите превосходный контроль с компактной клавиатурой, подключенной к высокочастотному съемному кабелю USB Type-C, и функцией защиты от фантомных нажатий с одновременным нажатием N-Key для максимальной производительности и скорости отклика.

Мышь RGB оснащена усовершенствованным оптическим датчиком, который регулирует разрешение до 12 800 точек на дюйм для высокопроизводительного игрового процесса и 13 световых эффектов для улучшения эстетики. Расширенный коврик для мыши с усиленной текстурой для большей производительности и большего комфорта. Белая поверхность с эстетически привлекательным логотипом придает не только превосходный вид любой конфигурации, но и улучшает впечатления от игр и работы.